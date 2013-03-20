Кабмін затвердив порядок використання документів для пасажирів поїздів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання документів, що засвідчують особу, під час придбання залізничних квитків і посадки на поїзд.

Відповідну постанову Кабміну №160 прийнято 6 березня. Текст постанови розміщено на сайті уряду.

Згідно з постановою, оформлення у квитковій касі повних і дитячих проїзних документів, зокрема в електронному вигляді, здійснюється із внесенням до проїзного документа прізвища і імені пасажира зі слів особи, яка здійснює оплату проїзного документа.

При оформленні проїзних документів із використанням мобільного зв'язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо прізвище і ім'я особи, яка здійснюватиме поїздку, відзначає особа, яка здійснює оформлення і оплату проїзного документа.

У проїзних документах (окрім пільгових і безплатних) на проїзд у регіональних поїздах і квитках на проїзд у поїздах приміського сполучення прізвище та ім'я особи не вказуються.

Посадка в поїзд здійснюється за пред'явленням проїзного документа і документа, що засвідчує особу.

Проїзні документи, придбані до набуття чинності цієї постанови, без зазначення прізвища та імені, будуть дійсні, і посадка в поїзд і проїзд за ними здійснюватимуться без пред'явлення документа, що засвідчує особу.

Постанова набуває чинності через 15 днів від дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Міністерство інфраструктури України пропонувало змінити порядок обслуговування громадян залізничним транспортом і перевіряти паспорти і при придбанні квитків і при посадці в поїзд. Раніше відомство пропонувало зобов'язати пасажирів пред'являти документи, що засвідчують особу, тільки при посадці в поїзд, а не при придбанні квитків.