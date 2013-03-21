Швидкісні поїзди в Україні вже перевезли 1 млн пасажирів

Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) з початку запуску швидкісного залізничного руху перевезла швидкісними міжрегіональними поїздами категорії Інтерсіті+ «Український експрес» 1 млн пасажирів.

Як повідомили УНІАН в УЗШК, за даними автоматизованої системи управління пасажирськими перевезеннями Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), мільйонний пасажир прибув до Києва у четвер, 21 березня 2013 року, поїздом № 161 сполученням Харків-Київ.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» було створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації і технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.