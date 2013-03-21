У Козятині ввели в експлуатацію другу чергу житлового будинку для залізничників

У місті Козятин Вінницької області Південно-Західна залізниця збудувала для залізничників другу чергу 90-квартирного житлового будинку.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

За повідомленням, 20 березня у місті Козятин введено в експлуатацію ІІ чергу 90-квартирного житлового будинку по вулиці Перемоги, 2, зведеного за кошти Південно-Західної залізниці. Будівля була зведена протягом одного року.

Відтак безкоштовне житло отримали 45 сімей залізничників.

Привітати власників квартир із новосіллям та вручити ордери на помешкання прибули голова обласної державної адміністрації Іван Мовчан та начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин.

О.Кривопішин зазначив, що це не остання черга будівництва соціального житла, і як тільки буде визначено майданчик під забудову - зводитиметься ще один будинок для залізничників.

У департаменті також зазначили, що нові житлові об’єкти відповідно до пріоритетних напрямків діяльності обласної влади, цьогоріч зводитимуться у кожному районі Вінницької області.

«За результатами першоквартальної роботи ми плануємо вже на початку квітня презентувати у кожному районі програму з будівництва 8-квартирного будинку. Усі майданчики під забудови вже визначено, розроблено типові проекти. Таким чином будемо поступово забезпечувати житлом ті категорії населення, які цього першочергово потребують: медичних працівників, освітян, працівників бюджетної сфери», - зазначив І.Мовчан.