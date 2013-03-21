Спецмита на імпорт авто підвищать їхню ціну максимум на 3-5%, вважають в «Укравтопромі»

Введення спецмита на імпорт автомобілів не призведе до суттєвого подорожчання, і ціна на них, якщо частину фінансового навантаження візьмуть на себе виробники та дилери, може зрости максимум на 3-5%, вважають в асоціації автовиробників України «Укравтопром».

Про це йдеться в коментарі асоціації, переданому УНІАН.

"Введення спецмита не підніме ціни на автомобілі так, як це пророкують у Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД). Зростання цін на імпортні автомобілі якщо і буде, то в межах 3-5%. Фактично це відповідає середньому до щорічного зростання цін на всі товари. Подорожчання імпортних автомобілів на 15,6%, яким лякають потенційних покупців у ВААІД, - це некоректна цифра", - сказано в коментарі.

За математичними розрахунками «Укравтопрому», спецмито 12,95% у структурі ціни автомобіля може дати в роздробі зростання вартості не на 15,6%, як стверджують у ВААІД, а на 11,53% для автомобілів з об'ємом двигуна 1,5-2,2 літри, і на 6% - для автомобілів з об'ємом двигуна до 1,5 л.

До того ж в асоціації відзначають: "Математичне подорожчання - це не збільшення ціни імпортних автомобілів у роздробі. Частина спецмита бере на себе виробник, а частина - сам імпортер".

В "Укравтопромі" наголосили, що виробники визначають для ринків з високими ввізним митом більш лояльну ціну, і це світова практика.

"Адже вони хочуть, щоб їх товар був конкурентоспроможним. А те, що частина спецмита цілком здатні компенсувати дилери, підтверджують їх акції і розпродажі, на яких знижки на автомобілі доходять до 10%, а то і до 15%",- йдеться в коментарі.

В "Укравтопромі" нагадують, що після вступу України до СОТ у 2008 р. ввізні мита зменшилися з 25% до 10%.

"Сьогодні на автомобілі малого класу мито дорівнює 10%, на автомобілі з двигунами об'ємом понад 3 л - 5%. При цьому, якщо проаналізувати ціни на автомобілі, то вони не знижувалися паралельно зі зменшенням мит, а навпаки - кожен рік зростали. І в сусідній Росії з рівнем тарифного захисту в 25% ціни на автомобілі не тільки не вище, а в більшості випадків навіть нижче в середньому на 5%, ніж на аналогічні моделі в Україні", - відзначають в асоціації автовиробників України.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Відповідне рішення опубліковане в газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів з дня опублікування. Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Всеукраїнська асоціація імпортерів і дилерів (ВАІІД) заявила, що в результаті введення спецмита ціни на автомобілі з об'ємом двигуна 1-1,5 літра виростуть на 7,8%, а 1,5-2,2 літра - на 15,6%, і не виключила можливості припинення ввезення автомобілів в Україну, починаючи з другої половини квітня 2013 року.

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