У центрі Львова через борги відключили 2 світлофори

У Львові компанія “Львівобленерго” за борги припинила електропостачання двох світлофорів у центрі міста на проспекті Свободи.

Як повідомили УНІАН у Відділі корпоративних зв'язків “Львівобленерго”, 20 березня було припинено електропостачання двох світлофорних об’єктів на проспекті Свободи у центрі Львова, які належать Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор”, у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію за лютий цього року.

За даними “Львівобленерго”, сума боргу становить 46,9 тис. грн.

“12 березня ПАТ „Львівобленерго” офіційно повідомило ЛКП “Львівавтодор” про припинення електропостачання в разі несплати за спожиту електроенергію. Станом на 21 березня, ЛКП “Львівавтодор” не здійснив розрахунків за спожиту електричну енергію. Згідно з чинним законодавством України ПАТ „Львівобленерго” зобов’язане припинити послуги з електропостачання споживачам, які не виконують своїх договірних обов’язків щодо розрахунків за спожиту електроенергію”, - зазначається у повідомленні.