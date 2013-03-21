«Візз Ейр Україна» відкриває нові маршрути

Компанія «Візз Ейр Україна», перша ліцензована в Україні бюджетна (лоукост) авіакомпанія, з липня почне виконувати рейси за маршрутами Київ-Вільнюс, Київ-Софія, Донецьк-Дортмунд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генеральний директор «Візз Ейр Україна» Акош Буш.

Рейс Київ-Вільнюс виконуватиметься 4 рази на тиждень, Київ-Софія - 3 рази на тиждень, Київ-Дортмунд - 2 рази на тиждень.

Таким чином «Візз Ейр Україна» виконуватиме перельоти за 22 напрямками з 5 аеропортів України.

Крім того, А.Буш повідомив, що авіакомпанія подала заявки на 18 нових напрямків, з яких на сьогодні одержано дозвіл на виконання польотів з Києва до Вільнюса, Дубая, Санкт-Петербурга, Москви, Софії та Бухареста, а також рейсів за маршрутами Харків-Кутаїсі й Донецьк-Кутаїсі.

Залишається ще 10-12 напрямків, які ми могли б обслуговувати», - сказав він

До того ж А.Буш зазначив, що «деякі напрямки блокуються діючими операторами».

Гендиректор авіакомпанії також повідомив, що «Візз Ейр Україна» чекає отримання дозволу на нові напрямки протягом 1-1,5 місяця. Після отримання всіх дозволів на нові напрямки компанія оголосить зимовий розклад.

За словами А.Буша, щодо розвитку напрямків до Росії (Москва і Санкт-Петербург) ведуться переговори з російською авіавладою.

Крім того, він повідомив, що відкриття рейсу в Дубаї планується після відкриття нового аеропорту в Дубаї.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air. У 2012 році авіакомпанія перевезла 630 тис. пасажирів, експлуатує 2 літаки Airbus A320. Третій літак авіакомпанії «Візз Ейр Україна» - Airbus А320 - почне виконувати рейси з початку літньої навігації - 31 березня 2013 року. Авіакомпанія планує перевезти близько 1,3 мільйона пасажирів і збільшити авіапарк до чотирьох літаків Airbus A320 у 2013 році.

Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. На цей момент авіакомпанія експлуатує 39 літаків Airbus A320, які здійснюють пасажирські авіаперевезення з 16 баз більш як за 250 маршрутами і 83 напрямками у 29 країнах.