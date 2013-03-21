Кабмін розширив повноваження «Укрзалізниці» щодо запозичень

Кабінет Міністрів України розширив повноваження Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в частині залучення фінансування та здійснення запозичень.

Відповідну постанову уряду № 170 про внесення змін до Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") прийнято 20 березня 2013 року.

Згідно з постановою, зокрема, «Укрзалізниця» зможе визначати єдину політику здійснення запозичень залізницями та підприємствами, а також координувати діяльність залізниць і підприємств у сфері запозичень, безпосередньо брати участь у реалізації запозичень, у тому числі на міжнародних ринках капіталу, залучати юридичних радників, банки, інші фінансові установи, фінансових консультантів, проводити роботу з міжнародними рейтинговими агентствами і залучати інших осіб, послуги яких необхідні для здійснення запозичень.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році «Укрзалізниця» вперше з часу свого створення одержала позитивні міжнародні кредитні рейтинги двох найбільших міжнародних рейтингових агентств Fitch Ratings та Standard & Poor's Ratings Services. Довгострокові кредитні рейтинги оцінюють здатність емітента своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання. Присвоєння «Укрзалізниці» рейтингу В-означає, що обидва міжнародні кредитні агентства визнали її як надійного платоспроможного емітента.

У 2012 році залізниці заявили про випуск євробондів на загальну суму 1,025 млрд доларів. Південна та Донецька залізниці мають намір випустити євробонди на 250 млн доларів кожна, Придніпровська - 175 млн доларів, Південно-Західна - 150 млн доларів, Одеська - 125 млн доларів, Львівська - 75 млн доларів.