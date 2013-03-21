ІнАУ висловила свою думку про проект правил діяльності у сфері телекомунікацій

Інтернет Асоціація України (ІнАУ) виступає проти зарахування до послуг з доступу до Інтернет підключення кінцевого обладнання до мережі оператора, йдеться у відкритому листі Інтернет Асоціації України (ІнАУ), направленому голові Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, який має УНІАН.

У листі, зокрема, зазначається, що рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) № 135 від 7 березня 2013 р., схвалено проект Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу в Інтернет).

ІнАУ під час громадського обговорення цього документа неодноразово звертала увагу на необхідність його доопрацювання у вигляді видалення пункту 1.7.1, який зараховує до послуг з доступу до Інтернет підключення кінцевого обладнання до мережі оператора. У листі зазначено, що «зазвичай дії з підключення кінцевого обладнання до мережі для роботи в Інтернет виконуються споживачем самостійно». Тому віднесення цієї послуги до компетенції операторів «призведе до необґрунтованого підвищення цін на споживчому ринку» і може мати наслідком «встановлення з боку оператора додаткових вимог до споживчого устаткування і безпідставного втручання оператора в роботу кінцевого обладнання користувачів».

«На жаль, цю важливу пропозицію ІНАУ не враховано», - йдеться у листі.

ІнАУ просить Держпідприємництва не надавати погодження на даний документ і сприяти виключенню п. 1.7.1 із проекту Правил, оскільки цей пункт суперечить нормам Закону України «Про телекомунікації».

Як повідомляв УНІАН, Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг з доступу до Інтернет) розроблені НКРЗІ з метою запровадження єдиних правил діяльності на ринку телекомунікацій з надання послуг доступу до Інтернет, які повинні забезпечити рівність прав та законних вимог суб'єктів господарювання, упорядкування даного сегменту ринку тощо.

У документі, схваленому НКРЗІ, встановлено перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для здійснення діяльності суб'єктами господарювання під час надання таких послуг. У НКРЗІ вважають, що в схваленому документі «досягнуто оптимальний баланс інтересів споживачів, операторів і держави».

Проект документа направлений для узгодження в зацікавлені органи державної влади відповідно до вимог чинного законодавства.

Довідка УНІАН. Інтернет Асоціація України (ІнАУ), професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та ін., об'єднує понад 130 підприємств. Діяльність ІнАУ спрямована на захист інтересів своїх членів, проведення експертно аналітичної роботи в частині розробки і коректування законодавчої і нормативної бази України тощо.