Визначено вимоги до ТЕО концесійних проектів морських портів

Міністерство інфраструктури визначило вимоги до техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) концесійних проектів морських портів.

Відповідний наказ відомства №169 підписано 19 березня 2013 року.

Крім того, наказом передбачено створення комісії Міністерства інфраструктури, яка аналізуватиме можливість їх реалізації з точки зору ефективності.

Відповідно до наказу, морські порти повинні підготувати ТЕО концесійних проектів - пропозиції щодо варіантів надання цілісних майнових комплексів, їх систем, або портової інфраструктури в концесію.

ТЕО повинне містити короткий опис проекту (мета, учасники, орієнтовна модель концесії та механізми її використання, огляд ринкових чинників, ключові переваги та ризики), план-графік реалізації етапів проекту, що відображає терміни проектування, реконструкції (модернізації), створення (будівництва) і експлуатації об'єкту концесії, пропозиції щодо схеми фінансування, зобов'язань держави та концесіонера тощо.

Окрім цього, обов'язково в ТЕО проектів зазначається розподіл відповідальності між учасниками щодо техніки безпеки, безпеки мореплавства та охорони об'єкту концесії, а також соціально-економічні перспективи - зростання обсягів експорту, імпорту та транзиту, вплив на рівень зайнятості населення регіону.

ТЕО з кожного проекту морські торгівельні порти повинні представити міністерству, після чого протягом місяця комісія проаналізує його ефективність і підготує висновок про доцільність або недоцільності реалізації цього проекту й представить ТЕО керівництву Мінінфраструктури для ухвалення відповідного рішення.

У разі ухвалення рішення про реалізацію певного концесійного проекту, створюється конкурсна комісія для проведення концесійного конкурсу.

ТЕО розглядатиметься й затверджуватиметься спочатку внутрішньою комісією Мінінфраструктури. Якщо за висновком Міністерства наданий проект відповідає загальній стратегії та загалом матиме позитивний результат для економіки країни, то він буде винесений на розгляд державної конкурсної комісії, до складу якої, зокрема, входять представники Мінінфраструктури, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Фонду державного майна, місцевих адміністрацій. Ця комісія формуватиме конкурсні умови, які далі затверджуються урядом.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України почало процедуру реорганізації державних підприємств морського транспорту й утворення Адміністрації морських портів України. Реорганізація торкнеться 20 підприємств морського транспорту України - 18 морських портів, ДП «Дельта-Лоцман» і Керченської поромної переправи.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури №163 від 19 березня, Адміністрація морських портів України є правонаступником державних підприємств, які реорганізуються, в частині майна, прав та обов'язків відповідно до розподільних балансів.

Також наказом створено комісію з реорганізації державних підприємств морського транспорту, до складу якої увійшли керівники і фахівці реорганізовуваних підприємств, а також лідери їх профспілкових організацій. Затверджено низку заходів із забезпечення реорганізації державних підприємств шляхом виділення стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав і обов'язків відповідно до розподільних балансів.

18 державних морських портів України за підсумками 2012 року опрацювали 109 млн тонн вантажів, зокрема 33,5 млн тонн транзитних.