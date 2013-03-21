Для постійних пасажирів швидкісних потягів з'явиться бонусна система

Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) має намір найближчим часом ввести бонусну систему для пасажирів, які часто подорожують потягами «Інтерсіті+» і «Інтерсіті».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УЗШК.

“Українська залізнична швидкісна компанія розробляє й незабаром введе власну бонусну систему з проектною назвою «Інтерсіті Бонус», яка дозволить економити пасажирам, які часто подорожують потягами «Інтерсіті+» та «Інтерсіті», - повідомляється в прес-релізі.

Згідно з повідомленням, також у планах компанії введення додаткової зупинки потягів «Інтерсіті+» на станції Дарниця, що буде особливо зручно для жителів лівобережної частини міста, яким не доведеться добиратися через усе місто до Центрального залізничного вокзалу.

Крім того, плануються трансферні рейси таксі до міжнародного аеропорту «Бориспіль» від залізничної станції Дарниця.

«Особливо зручною зупинка на станції Дарниця буде для пасажирів, які їдуть потягом «Інтерсіті+» до столиці з тим, щоб вилетіти з міжнародного аеропорту «Бориспіль», адже в цьому випадку кожен такий пасажир економить щонайменше годину в трансфері з вокзалу до аеропорту», - сказав директор УЗШК Леонід Лобойко.

Він також зазначив, що сьогодні Українська залізнична швидкісна компанія веде активні переговори з департаментом транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та Міжнародним аеропортом "Бориспіль" про введення спеціального трансферу для пасажирів «Інтерсіті+» від Дарницького вокзалу до аеропорту «Бориспіль».

Серед запланованих нововведень у прес-службі також відзначили такі додаткові послуги, як замовлення таксі або прокат автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) після введення в дію нового графіка руху потягів на 2013-2014 рік планує продовжити маршрут швидкісного потяга «Інтерсіті+», що слідує в напрямку Київ-Дніпропетровськ, до Запоріжжя, організувати рух швидкісного міжрегіонального електропотяга «Інтерсіті+» Київ-Львів зі станції Дарниця в Києві, а надалі на станції Дарниця будуть організовані зупинки потягів «Інтерсіті+», що слідують до Донецька та Харкова.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропотягами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними потягами подвійного струму Skoda.