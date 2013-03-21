Процес розподілу повітряних ліній між авіакомпаніями вдосконалять

Міністерство інфраструктури і транспорту України планує ввести новий механізм розподілу повітряних ліній між авіакомпаніями, встановивши чіткий і прозорий механізм прийняття комісійного рішення про надання перевізникам права на експлуатацію міжнародних та внутрішніх повітряних ліній, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Відповідний проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку надання та анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» оприлюднений на офіційному сайті відомства.

«Прийняття наказу дозволить ефективно регулювати права на експлуатацію повітряних ліній, збільшити обсяги перевезень, власне поліпшити умови експлуатації повітряних ліній, раціонально використовувати експлуатаційні можливості аеропортів, а отже підвищити рівень конкуренції на авіаринку і сталий розвиток цивільної авіації України», - наголошується в прес-релізі Мінінфраструктури.

Очікується, що після затвердження Порядку у Міністерстві інфраструктури буде створена Комісія з формування і реалізації державної політики з експлуатації повітряних ліній.

«Комісія прийматиме рішення про надання (анулювання) авіаперевізникам права на експлуатацію повітряної лінії згідно з положеннями законодавства України, міжурядовими угодами про повітряне сполучення», - повідомляється в прес-релізі.

Згідно з повідомленням, новим механізмом визначені умови надання та анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній українським та іноземним авіаперевізникам незалежно від форм власності.

Водночас право на експлуатацію певних міжнародних та внутрішніх повітряних ліній (на виконання регулярних і чартерних авіаперевезень) надаватиме Державіаслужба на підставі рішення Комісії.

У прес-релізі також наведено перелік документів, які повинен подати на розгляд Комісії авіаперевізник для отримання права на експлуатацію повітряної лінії.

«Серед документів: ліцензія на виконання повітряних перевезень та сертифікат експлуатанта або документ, що його замінює, відомості про парк повітряних суден, копії сертифікатів льотної придатності літаків (для іноземних авіаперевізників), копії полісів з обов'язкового авіастрахування відповідальності авіаперевізника за шкоду, заподіяну пасажирам або вантажовідправникам, програма авіаційної безпеки, дані про стан фінансово-економічної спроможності експлуатанта тощо, - уточнюється в прес-релізі. - Також заявник повинен подати Комісії розрахунковий бізнес-план на експлуатацію повітряної лінії (на виконання регулярних перевезень - міжнародних і по Україні) на термін не менше 36 місяців, вказавши в ньому прогнозований пасажиропотік, очікувані операційні витрати і доходи, середню вартість авіаквитків».

Ухвалюючи рішення про надання або продовження дії права на експлуатацію повітряної лінії, Комісія враховуватиме фактичне використання авіаперевізником раніше наданих прав на експлуатацію повітряних ліній та рівень регулярності виконання польотів за останній період навігації IATA, а також дотримання авіаперевізником правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів, багажу, вантажу та пошти.

«У тому числі, буде враховуватися кількість виконання авіаперевізником польотів в межах України та суспільно важливих перевезень, використання авіаперевізником власного парку повітряних суден, у тому числі повітряних суден по лізингу без екіпажу» - йдеться в повідомленні прес-служби.

Строки розгляду заявки авіаперевізника Комісією становлять 30 календарних днів з дати її отримання. Про прийняте Комісією рішення Державіаслужба повинна повідомити заявника протягом 5 робочих днів.

Водночас право на експлуатацію повітряної лінії на виконання регулярних міжнародних і внутрішніх (у межах України) повітряних перевезень видається на кожну повітряну лінію окремо.

У разі порушення авіаперевізником вимог цього Порядку Комісія може прийняти рішення про призупинення дії права на експлуатацію повітряної лінії на певний термін. Комісія може анулювати право на експлуатацію повітряної лінії, якщо авіаперевізник повторно порушить вимоги Порядку.

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