Придніпровська залізниця підготує до літніх пасажироперевезеннь у далекому сполученні 982 вагони

Придніпровська залізниця планує підготувати в 2013 р. до літніх пасажирських перевезень у далекому сполученні 982 вагони.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Для якісної підготовки вагонів до літніх перевезень на базі магістралі відремонтують 25 редукторних колісних пар та 198 холостих колісних пар зі зміною елементів.

Для систем кондиціонування вагонів передбачається закупити 18 тонн хладагента.

За інформацією ПЗ, у структурних підрозділах пасажирського господарства створені спеціалізовані бригади, які проводять ремонт обладнання вагонів і перевіряють системи кондиціонування повітря. Комісійний огляд пасажирських вагонів проводять працівники інспекторського апарату, пасажирської служби, пожежного нагляду і санепідстанції.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.