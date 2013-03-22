До бюджету перераховано понад 6 млн грн за дозволи на міжнародні автоперевезення

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) з початку поточного року перерахувала понад 6 млн грн до державного бюджету за адміністративну послугу з видачі дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, Укртрансінспекція за 2 місяці поточного року видала 121,3 тис. дозволів на здійснення міжнародних автоперевезень.

Зокрема було видано 637 дозволів на нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, 286 дозволів на здійснення міжнародних регулярних перевезень пасажирів та 120,3 тис. дозволів на перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні.

Як повідомляв УНІАН, Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) протягом січня-лютого 2013 року провела 386 перевірок автотранспортних підприємств та суб'єктів господарювання, під час яких виявила 11,2 тис. порушень законодавства про автомобільний транспорт. За результатами розгляду справ про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт винесено близько 3,7 тис. адміністративно-господарських штрафів на загальну суму 3,47 млн ​​грн, за порушення законодавства про автомобільний транспорт у січні-лютому до державного бюджету України перераховано 2,36 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента № 370/2011 від 6 квітня 2011 року «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) за 2012 рік застосувала до автоперевізників фінансові санкції на суму 16 млн грн, з яких 46% - за нелегальні автоперевезення.