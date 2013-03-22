Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» відкрила рейс Київ-Вільнюс

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» з 22 березня 2013 року почала виконання регулярних рейсів у напрямку Київ-Вільнюс.

Як передає кореспондент УНІАН, регулярний рейс виконуватиметься тричі на тиждень, а починаючи з 27 квітня цього року - щодня.

На лінії Київ-Вільнюс авіакомпанія експлуатуватиме літаки АТР-72-500 2012 року випуску.

Обслуговування на борту організоване в преміум-економічному і економічному класах.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника має 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, один середньомагістральний Boeing 737-400 і 4 Bombardier CRJ-200. Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» за підсумками 2012 року збільшила пасажирські авіаперевезення майже на 90% порівняно з 2011 роком – до 420 тис. осіб.