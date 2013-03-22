Рух транспорту на автодорогах загального користування забезпечено

Співробітники служб забезпечення пересування на дорогах загального користування станом на 6 год. ранку 22 березня залучили понад 1,5 тис. одиниць техніки, а також 2,3 тис. дорожніх працівників для забезпечення руху на автодорогах країни, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з інформацією, дорожні служби проводять очисні роботи, рух автотранспорту забезпечено на всіх дорогах країни. Аеропорти працюють у штатному режимі.

Водночас спостерігається погіршення погодних умов. Як відзначають у прес-службі Мінінфраструктури, вранці опади у вигляді невеликого і мокрого снігу характерні для західних, Житомирської і Київської областей; у Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, південних областях і в Криму місцями невеликий дощ.