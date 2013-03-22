У кириличному домені .УКР з'явилися перші доменні імена тест.укр і уміц.укр, повідомили УНІАН в компанії «Хостмастер».

Майже одночасно з цим домен .УКР з'явився в базі даних Адміністрації адресного простору Інтернет (IANA).

«Отже, процес делегування домену .УКР завершений, з чим компанія "Хостмастер" вітає українську інтернет-громадськість», - йдеться в повідомленні.

За даними Українського мережевого інформаційного центру (УМІЦ), Рада директорів організації ICANN на своєму засіданні 28 лютого схвалив запит на делегування для України кириличного домену верхнього рівня .УКР. Домен .УКР делегований УМІЦ, який буде його адміністратором. В УМІЦ повідомили, що вже в найближчі кілька місяців можна буде очікувати початку реєстрацій доменних імен на українській та російській мовах у доменній зоні .УКР і затвердження нових правил реєстрації доменних імен.

Довідка УНІАН. ТОВ «Хостмастер» є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домену .UA і публічних доменів у ньому.

Спеціалізоване підприємство УМІЦ на принципах паритету об'єднує представників державних органів виконавчої та законодавчої влади, а також представників ринку, громадських організацій та бізнес-асоціацій. Одне з основних завдань УМІЦ - реорганізація системи доменних імен в Україні.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - міжнародна некомерційна організація, створена 18 вересня 1998 року за участі уряду США для регулювання питань, пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами і іншими аспектами функціонування Інтернету.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) - некомерційна організація, що управляє просторами IP-адрес, доменів верхнього рівня та ін., перебуває під контролем ICANN.