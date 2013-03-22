Залізниці України у 2012 виділили понад 116 млн грн на підтримку пенсіонерів-залізничників

Залізнична галузь у 2012 році виплатила понад 116 млн грн на надання допомоги непрацюючим пенсіонерам-залізничникам і ветеранським організаціям залізничного транспорту, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, у 2012 році на оплату медичної страховки 154,3 тис. пенсіонерів було спрямовано 47,5 млн грн, 5 млн грн спрямовано на забезпечення побутовим паливом 5 тис. осіб; 16,6 млн грн - на оздоровлення 5 тис. пенсіонерів у відомчих оздоровчих установах, понад 3 млн грн - на проведення хірургічних операцій і лікування 4,3 тис. пенсіонерів і 42,5 млн грн - на придбання для цієї категорії пацієнтів медикаментів та інших необхідних засобів.

Як відзначає прес-служба, крім того, понад 2 млн грн у 2012 році було спрямовано на підтримку ветеранських організацій залізничного транспорту.

За даними прес-служби «Укрзалізниці», непрацюючих пенсіонерів-залізничників в Україні нараховується понад 228 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує у 2013 році створити спеціальне управління з розв’язання соціальних питань залізничників.

Управління займатиметься питаннями щодо дотримання трудового законодавства, виплати заробітної плати, організації оздоровлення працівників галузі, утримання лікувальних і оздоровчих установ.

Також керівництво «Укрзалізниці» і Профспілка залізничників і транспортних будівельників України домовилися, що на всіх залізницях будуть введені посади юристів, які опікуватимуться виключно питаннями дотримання трудового законодавства.