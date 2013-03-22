Придніпровська залізниця змінює розклад поїздів через роботи на Кримському напрямку

Придніпровська залізниця змінює розклад поїздів у зв'язку із проведенням ремонтно-колійних робіт по Кримській дирекції залізничних перевезень.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, в період 15-19, 22-26, 29, 30 квітня та 7, 8, 13-25 травня 2013 року змінюється час відправлення низки пасажирських поїздів на кримському напрямку.

Поїзд № 394 Сімферополь - Полоцьк 15, 19, 23 квітня та 7, 15, 19, 23 травня зі станції Сімферополь відправлятиметься о 9.20 (на 10 хвилин раніше звичайного розкладу).

№ 68 Сімферополь - Москва з 15 квітня по 25 травня зі станції Сімферополь відправлятиметься о 12.00 (на 15 хвилин раніше звичайного розкладу).

Також раніше звичайного розкладу планується відправлення наступних поїздів:

№ 132 Сімферополь - Хмельницький 15, 17, 19, 23, 25, 29 квітня, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 травня зі станції Сімферополь відправлятиметься о 11.05;

№ 86 Сімферополь - Львів з 15 по 29 квітня зі станції Сімферополь відправлятиметься о 12.15;

№ 86 Сімферополь - Львів з 30 квітня по 25 травня зі станції Сімферополь відправлятиметься о 12.15;

№ 88 Сімферополь - Ковель з 15 квітня по 25 травня зі станції Сімферополь відправлятиметься о 13.10;

№ 100 Сімферополь - Мінськ 16, 18, 22, 24, 26, 30 квітня, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24 травня зі станції Сімферополь відправлятиметься о 12.43;

№ 40 Сімферополь - Київ з 15 по 30 квітня зі станції Сімферополь відправлятиметься о 14.30;

№ 40 Севастополь - Київ з 1 по 25 травня зі станції Севастополь відправлятиметься о 12.35;

№ 30 Сімферополь - Москва 15, 17, 19, 23, 25 квітня та 27 квітня по 25 травня зі станції Сімферополь відправлятиметься о 14.45;

За інформацією ПЗ, прибуття поїзда № 17 Москва - Сімферополь 15, 16, 17-30 квітня на кінцеву станцію Сімферополь очікується з 15-хвилинним запізненням - у 13.11.

Поїзд № 17 Москва - Севастополь з 1 по 25 травня слідуватиме з технічними зупинками, починаючи зі станції Урожайна.

Поїзд № 53 Перм - Сімферополь 16, 18, 22, 24, 26 квітня прибуватиме до Сімферополя з 20-хвилинним запізненням - о 15.20.

№ 53 Перм - Сімферополь 30 квітня, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24 травня також очікується прибуття на ст. Сімферополь на 20 хв. пізніше - о 15.20.

№ 239 Мурманськ - Сімферополь 23 і 25 травня прибуватиме до Сімферополя на 15 хв. пізніше - о 11.25.

У дирекції також наголошують, що попередній продаж квитків на всі ці рейси здійснюється.

Крім того, за інформацією ПЗ, поїзди № 233/234, 257/258 Москва - Севастополь, № 281/282 Київ-Сімферополь № 289/290 Харків - Сімферополь в цей період не будуть призначені.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.