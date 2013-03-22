«Бориспіль» з початку літньої навігації збільшить інтенсивність польотів

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з початку нового авіасезону (з 31 березня) залучить нові авіакомпанії та збільшить частоту рейсів за існуючими маршрутами діючих авіаперевізників.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, 31 березня в аеропорт «Бориспіль» прибуде інавгураційний рейс казахської авіакомпанії «Air Astana» з Астани, а 1 квітня - з Алмати. Регулярні рейси з «Борисполя» за маршрутами Алмати-Київ і Астана-Київ протягом льотної навігації будуть здійснюватися 6 разів на тиждень.

Також з початку літньої навігації буде збільшена частота рейсів білоруської авіакомпанії «Белавіа» за маршрутом Мінськ-Київ до 10 разів на тиждень.

Як наголошується в повідомленні, з 27 травня буде збільшена частота польотів авіакомпанії S7 Airlines з Москви до Київа до 12 на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, з початку літньої навігації всі міжнародні рейси до/з Міжнародного аеропорту «Бориспіль», окрім рейсів авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), будуть обслуговуватися в новому терміналі «D».

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% у порівнянні з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.