Іменні залізничні квитки введуть з 6 квітня

Із 6 квітня 2013 року оформлення проїзних документів на поїздку залізничним транспортом здійснюватиметься із внесенням до проїзного документа прізвища та імені пасажира.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, іменні квитки вводяться постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом", опублікованою у виданні "Урядовий кур'єр" № 54 (4940) від 22 березня 2013 року. Постанова набуває чинності через 15 днів із дня публікації, тобто з 6 квітня 2013 року.

Прізвище та ім'я пасажира вноситимуться до проїзного документа зі слів особи, яка купує квитки (здійснює оплату).

Документ, що засвідчує особу, необхідно пред'являти тільки під час посадки в поїзд.

Під час оформлення проїзних документів із використанням мобільного зв'язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо прізвище та ім'я пасажира також указує особа, яка здійснює оформлення і оплату проїзного документа.

Водночас Мініфраструктури уточнює, що проїзні документи, придбані до набуття чинності цієї постанови, в яких не зазначено ім'я та прізвище пасажира, є дійсними, і посадка в поїзд здійснюватиметься без пред'явлення документа, що засвідчує особу.

Порядок придбання проїзних документів, придбаних за пільговими цінами, залишається незмінним і вимагає пред'явлення документа, що підтверджує право на пільговий проїзд під час придбання квитка і при посадці в поїзд.

До того ж при посадці в поїзд пасажир, який має пільговий квиток, має пред'явити сам проїзний документ (квиток) і документ, що підтверджує право на пільговий проїзд.

Під час подорожі з дитиною до 14 років із собою потрібно мати проїзний документ і оригінал документа, який підтверджує вік дитини.

На поїзди приміського сполучення і регіональні поїзди на проїзних документах (окрім пільгових і безплатних) прізвище і ім'я особи не вказуються, і посадка здійснюється без пред'явлення документів, що засвідчують особу.

Довідка УНІАН. Посадка в поїзд здійснюється за пред'явленням проїзного документа і документа, що засвідчує особу, а саме: паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорту України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажа, посвідчення особи на повернення до України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа для виїзду за кордон особи, яка визнана біженцем, і особи, яка потребує додаткового захисту. Крім того, при посадці в поїзд можна пред'являти довідку про звернення за захистом в Україні, посвідку на проживання, картку мігранта, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, паспортний документ іноземця і осіб без громадянства.