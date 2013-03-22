В Тернопільській та Івано-Франківській областях через негоду обмежено рух транспорту

У Тернопільській та Івано-Франківській областях, у зв'язку із циклоном, який прийшов до України, обмежено рух вантажного транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на території держави складні погодні умови - інтенсивні снігопади, сильні дощі та вітер. Підрозділи ДАІ, МНС та працівники дорожніх та комунальних служб працюють у посиленому режимі.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху та організації роботи снігоприбиральної техніки за погодженням з місцевими органами виконавчої влади та службами автомобільних доріг введено заборону або обмеження на рух окремих категорій транспортних засобів.

Так, у Тернопільській області введено обмеження на рух вантажного автотранспорту, що не обладнаний пристосуваннями проти ковзання, за всіма автомобільними дорогами державного значення, які проходять по території області, і по вулицях міста Тернополя (на вулицях 15 Квітня, Протасевича, Об’їзна, Микулинецька, Будного, Бережанська, Львівська і Бродівська).

В Івано-Франківській області обмежено рух вантажного транспорту на наступних автомобільних дорогах:

М-12 «Стрий – Тернопіль – Знам'янка» - 44 – 76 км;

Н-10 «Стрий – Чернівці – Мамалига» - 18 – 206 км;

Н-09 «Мукачеве – Львів» - 249 – 388 км;

Н-18 «Івано-Франківськ – Тернопіль» - 0 – 30 км.