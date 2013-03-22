«ЮТейр-Україна» у 2012 році перевезла 430 тис. пасажирів

Авіакомпанія «Ютейр-Україна» за підсумками 2012 року перевезла 430 тис. пасажирів.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор авіакомпанії «ЮТейр-Україна» Юрій Блаженков.

За його словами, у 2013 році авіакомпанія очікує збільшення пасажирських перевезень удвічі.

До того ж Ю.Блаженков зазначив, що на внутрішніх лініях, які авіакомпанія відкрила з серпня минулого року, в 2012 році «ЮТейр-Україна» перевезла 160 тис. пасажирів.

«У середньому ми перевозимо на внутрішніх лініях 25 тис. пасажирів на місяць та очікуємо, що цей показник не знизиться», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «ЮТейр-Україна» у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 35% у порівнянні з 2010 роком - до 223,486 тис. пасажирів.

Авіакомпанія «Ютейр-Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни).