Аеропорт «Київ» (Жуляни) планує до кінця року завершити роботи з продовження ЗПС

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) планує до кінця 2013 року завершити роботи з продовження злітно-посадкової смуги (ЗПС) для розширення лінійки судів, які можуть здійснювати рейси до/з аеропорту.

Про це на прес-конференції в п'ятницю повідомив директор компанії «Майстер Авіа», що виступає оператором аеропорту «Київ» (Жуляни), Олексій Яковець.

«Роботи з подовження ЗПС розпочнуться відразу після того, як зійде сніг. У цьому році до кінця року продовження ЗПС буде виконано», - сказав він.

За словами О.Яковца, ЗПС буде продовжена на 150 метрів, також буде влаштовано розворотна кишеня. Вартість проекту з подовження смуги становитиме близько 30 млн грн.

«Ми зацікавлені в тому, щоб забрати з «Борисполя» хоча б частину чартерної програми, але щоб прийняти завантажений літак Боїнг-737-800, потрібно продовжити ЗПС. Але це простіше, ніж те, що ми вже зробили в аеропорту», - сказав О.Яковець.

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в 2012 році обслужив 861,9 тис. пасажирів - на 83,5% більше, ніж у 2011 році. За підсумками 2012 року пасажиропотік аеропорту «Київ» на внутрішніх лініях становив близько 390 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельні та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.