Аеропорт «Київ» (Жуляни) у серпні відкриє новий бізнес-термінал

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) планує завершити будівництво бізнес-терміналу і ввести його в експлуатацію в серпні цього року.

Про це журналістам на прес-конференції повідомив директор компанії «Майстер Авіа», яка виступає оператором аеропорту «Київ» (Жуляни), Олексій Яковець.

«Вже зведено залізобетонний каркас на рівні другого поверху. Введення в експлуатацію нового бізнес-терміналу у нас заплановано на серпень», - сказав він.

Стосовно нового терміналу для внутрішніх рейсів, О.Яковець повідомив, що його відкриють до вересня 2013 року.

«Плануємо до серпня-вересня цього року збудувати одноповерховий термінал з легких конструкцій, він буде комфортабельний і з усією необхідною атрибутикою, в районі привокзальної площі з виходом на новий перон. Ці роботи вже ведуться», - уточнив О.Яковець.

За його словами, побудова нового терміналу для внутрішніх рейсів дозволить збільшити кількість стійок реєстрації та пропускну спроможність міжнародних рейсів у терміналі «А».

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) планує ввести в експлуатацію зал для прийому пасажирів внутрішніх рейсів, який добудують до нового терміналу аеропорту.

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в 2012 році обслужив 861,9 тис. пасажирів - на 83,5% більше, ніж у 2011 році. За підсумками 2012 року пасажиропотік аеропорту «Київ» на внутрішніх лініях становив близько 390 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт та авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, у тому числі площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій в будівництво терміналу становив 400 млн грн, у тому числі вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельні та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.