Тернопільська міськрада просить 600 млн грн на ремонт доріг

Тернопільська міська рада просить Кабінет Міністрів України та Верховну Раду України виділити 600 млн грн для ремонту доріг після сильних снігопадів та аномальних перепадів температур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, прийнятому сьогодні на сесії міської ради.

У ньому депутати зазначають, що аномальні погодні умови зимового періоду 2012-2013 років супроводжувалися частими та різкими температурними перепадами, які призвели до значної руйнації понад 70% асфальтобетонного покриття вулиць міста.

«Для того, щоб відремонтувати знищені негодою дороги, треба залучити близько 600 млн грн. Це абсолютно непосильна для місцевого бюджету сума, вона практично дорівнює річному бюджету Тернополя. Тернопільська міська рада спроможна лише частково здійснити фінансування робіт із капітального та поточного ремонту шляхово-мостового господарства міста. На даний час ця сума може бути близько 30 млн грн, що становить 5% від необхідного», – пояснили ситуацію депутати.

Вони також наголосили, що зволікання з проведенням ремонтних робіт неминуче призведе до повної руйнації дорожнього покриття та неможливості проїзду автотранспорту.

Окрім цього депутатський корпус висловив стурбованість станом дорожнього покриття на об’їзних шляхах Тернополя, які водночас є вулицями міста і при цьому суміщаються з дорогами державного значення. Йдеться про ділянки доріг М-12, Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка, М-19, Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, Р-41 загальною протяжністю 16,4 км.

«По вказаних ділянках курсує великоваговий транзитний транспорт. Спричинені поганим станом доріг обмеження швидкості або зупинки транзитного транспорту паралізують діючу транспортно-господарську систему міста. Значне руйнування дорожнього покриття вказаних ділянок становить значну небезпеку для людей та автомобілів», – застерегли депутати.

Відтак вони попросили знайти можливість для окремого цільового фінансування ремонту доріг міста Тернополя в сумі 600 млн грн.