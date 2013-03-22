Азаров хоче обмежити рух великовантажного транспорту по автомагістралях

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає необхідним обмежити рух великовантажного транспорту на автомагістралях країни, щоб дороги менше руйнувалися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив під час відвідання Національного транспортного університету.

Він відзначив, що більшість магістралей будувалися достатньо давно, і вони не були розраховані на великі навантаження.

"Необхідно виділити для такого важкого транспорту певні напрямки, ці напрямки зробити задовільними для руху такого транспорту, а на всіх інших напрямках обмежити рух важкого транспорту і упорядковувати (дороги – УНІАН)”, - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками уряду, для того, щоб упорядкувати близько 170 тис. км доріг у країні за мінімум 10 років, необхідно 500 млрд грн.

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