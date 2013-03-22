«Богдан» готовий підписати контракт на поставку тролейбусів до Любліна

Український автовиробник “Богдан” має намір найближчим часом підписати контракт з Управлінням міського транспорту м. Люблін (Польща) на поставки тролейбусів виробництва польсько-українського консорціуму Ursus-Богдан після того, як 19 березня Національна апеляційна палата Варшави відхилила апеляцію Solaris за підсумками тендеру на поставки 38 тролейбусів з альтернативними силовими агрегатами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації.

У «Богдані» нагадали, що спільна заявка корпорації "Богдан" і польської компанії Ursus перемогла у тендері на поставки 38 тролейбусів наприкінці лютого. «Згадані альтернативні агрегати забезпечують тролейбусам запас автономного ходу до 5 км, що дозволяє транспортним засобам їздити по вулицях, на яких відсутні тролейбусні лінії», - роз'яснили в корпорації.

Як передбачається, Люблін одержить низкопольні тролейбуси, зібрані на базі 12-метрової моделі: "Богдан" поставить кузови і комплектуючі до них, чеська Cegelec — систему керування, а остаточне складання здійснить Ursus. «Перший тролейбус має бути поставлений до Любліна восени цього року. Консорціум Ursus-Богдан планує імпортувати компоненти для складання з України. Саме ж складання проходитиме у Любліні», - повідомили в корпорації.

Як повідомляв УНІАН, створена в 1996 році компанія Solaris з 2002 року є найбільшим постачальником муніципального транспорту в Польщі, продажі якої, з урахуванням закордонних ринків, минулого року перевищили 1000 штук. У свою чергу, корпорація "Богдан" є одним з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності підприємств, які входять до його складу, дозволяють щороку виробляти до 8 тис. автобусів і тролейбусів.