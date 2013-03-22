Залізниці спрямували на оплату медстраховки пенсіонерам галузі 47,5 млн грн

Залізниці України у 2012 році спрямували на оплату медичної страховки 154,287 тисячам пенсіонерам-залізничникам майже 47,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), крім того, в рамках системи надання допомоги непрацюючим пенсіонерам-залізничникам у 2012 році 5 млн грн спрямовано на забезпечення побутовим паливом 4949 осіб, 16,6 млн грн спрямовано на оздоровлення 4968 пенсіонерів у відомчих оздоровчих закладах, понад 3 млн грн - на проведення хірургічних операцій і лікування 4324 пенсіонерів та 42,5 млн грн - на придбання для цієї категорії пацієнтів медикаментів, ортопедичного взуття, протезів, окулярів, слухових апаратів тощо.

Крім того, у 2012 році на діяльність ветеранських організацій залізничного транспорту залізниці виділили понад 2 млн грн.

Довідка УНІАН. Залізнична галузь налічує понад 233 тис. пенсіонерів, ветеранів війни та праці. З них - 7,1 тис. учасників бойових дій, 34,2 тис. учасників Великої Вітчизняної війни.

Галузева угода між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і Профспілкою є основним галузевим документом, що встановлює мінімальні і обов'язкові для врахування під час укладання колективних договорів на підприємствах, в організаціях та установах залізничного транспорту галузеві норми в оплаті і умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.