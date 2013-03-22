«Укртелеком» підвищує тарифи на дротове радіомовлення

Найбільший оператор фіксованого зв'язку України компанія «Укртелеком» з 1 квітня підвищує тарифи на дротове радіомовлення на 15,4%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, з 1 квітня 2013 року абонентська плата за користування основною радіоточкою становитиме для населення 10,80 грн (з ПДВ), для юридичних осіб – 16,20 грн (з ПДВ).

До 1 квітня абонентська плата становить 9,36 грн для населення і бюджетних організацій і 14,04 грн – для юридичних осіб (з ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, в «Укртелекомі» необхідність підвищення тарифів на дротове радіомовлення пояснюють збитковістю послуги.

За даними компанії, за 2012 рік від цієї послуги відмовилося близько 400 тис. абонентів і станом на 1 січня 2013 року в Україні залишилося 1 млн 900 тис. працюючих радіоточок. Для порівняння: ще в 2008 році «Укртелеком» обслуговував 3 млн 600 тис. радіоточок.

За підрахунками фахівців компанії, за умови збереження існуючих темпів зменшення абонентів дротового радіомовлення вже в 2016 році залишиться менш ніж мільйон працюючих радіоточок. Водночас, за даними компанії, обсяг витрат «Укртелекому» - єдиного оператора в Україні, який надає послуги дротового радіомовлення, - на утримання мережі не зменшується від скорочення кількості споживачів. Витрати компанії лише збільшуються, зокрема, через подорожчання матеріальних ресурсів. За підсумками 2012 року збитки «Укртелекому» від надання цих послуг становили 46 млн грн, а за останні 5 років - майже півмільярда гривень.

Нагадаємо, у листопаді 2011 року «Укртелеком» підвищив абонплату на 20%.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (понад 1,4 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC через офшорну компанію UA TELECOMINVEST LIMITED) – 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) у 2012 році становив понад 8,2 млрд грн.