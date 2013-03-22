У «Борисполі» почастішали порушення перетину кордону «зеленим коридором»

Співробітники Київської обласної митниці висловили стурбованість випадками порушення митних правил, які почастішали останнім часом, зокрема, щодо валюти, під час перетину українського кордону «зеленим коридором» в міжнародному аеропорту «Бориспіль», повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За словами митників, вибір «зеленого коридору» повинен бути обумовлений тим, що пасажир не перевозить товари, що підлягають митному оформленню та сплаті податків і зборів, а також не перевозить валюти більш ніж на 10 тис. євро в еквіваленті. «Водночас, за нормативними документами, на «зеленому коридорі» в пункті пропуску «Бориспіль» діє принцип вибіркового контролю, якому підлягає незначна частина авіапасажирів», - роз'яснили в митниці.

У відомстві нагадали, що якщо на «зеленому коридорі» виявляють випадки незаконного переміщення товарів та валюти, їх вилучають аж до рішення суду за фактом порушення правил.

«Окремо слід пам'ятати, що у всіх без винятку приміщеннях митного контролю діє відеоспостереження, дані якого передаються до Моніторингового центру Державної митної служби. Там же приймаються заяви про можливі правопорушення з боку митників», - повідомили в Київській митниці.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві доходів і зборів звернули увагу, що останнім часом кількість випадків незаконного провозу валюти через кордон зросла. До того ж, головною причиною зростання порушень, на думку фахівців Міндоходів, є втрати валютників, котрі скупили валюту наприкінці 2012 року в надії на її подорожчання.

Чиста купівля готівкової валюти населенням у січні 2013 року становила 200,6 млн дол., що на 4,7% менше показника грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.