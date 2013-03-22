У Хмельницькій області заблоковано автобусне сполучення з населеними пунктами

У Хмельницькій області через сильні снігопади автобусне сполучення до деяких населених пунктів заблоковано.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у диспетчерській службі центрального автовокзалу Хмельницького, сьогодні на вечір скасовано низку внутрішньо-обласних рейсів через села.

“Автобуси, які рухалися за напрямком Хмельницький-Ізясляв через Антоніни мусять їхати іншою трасою – через Старокостянтинів. Рейси Хмельницький-Ямпіль, Кам’янець-Подільський-Томашівка взагалі відмінені. За таких погодних умов, ви ж розумієте, що і як може рухатися”, - зазначила працівниця автовокзалу.

У диспетчерській службі автовокзалу Хмельницького додають, що більшість пасажирських рейсів відправляються із запізненням.

Як передає Хмельницький обласний центр з гідрометеорології, починаючи з 22 березня, на Хмельниччині спостерігатиметься суттєве погіршення погодних умов: сильні, місцями дуже сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Посилення вітру до 17-22 м/с, місцями пориви 25-30 м/с. Зниження температури вночі до 8-13° морозу, вдень до 5-10° морозу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Українського гідрометцентру, завтра, 23 березня, в Україні утримаються складні погодні умови.