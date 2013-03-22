У трьох західних областях обмежено рух вантажного транспорту

На автодорогах Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей обмежено рух вантажного транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у зв'язку зі складними погодними умовами - інтенсивними снігопадами, сильними дощами та вітром - введені обмеження на рух окремих категорій транспортних засобів. Зокрема, у Тернопільській області обмежено рух вантажного автотранспорту, що не обладнаний пристосуваннями протиковзання, всіма автомобільними дорогами державного значення, які проходять по території області, і по вулицях міста Тернополя (на вулицях 15 Квітня, Протасевича, Об’їзна, Микулинецька, Будного, Бережанська, Львівська і Бродівська).

В Івано-Франківській області обмежено рух вантажного транспорту на ділянках автомобільних доріг державного значення: М-12 «Стрий – Тернопіль – Знам'янка» - 44 – 76 км; Н-10 «Стрий – Чернівці – Мамалига» - 18 – 206 км; Н-09 «Мукачеве – Львів» - 249 – 388 км; Н-18 «Івано-Франківськ – Тернопіль» - 0 – 30 км.

У Львівській області обмежено рух вантажного транспорту на автомобільних дорогах державного значення: Н-02 Львів – Тернопіль, Р-39 Броди – Тернопіль у напрямку Тернопільської області; М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка, Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига у напрямку Івано-Франківської області.