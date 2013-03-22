Автоперевізникам можуть дозволити брати кредити на вітчизняні автобуси під держгарантії

Міністерство інфраструктури України подало уряду пропозиції щодо компенсації відсоткової ставки банківських кредитів перевізникам на придбання нових автобусів вітчизняного виробництва, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Ми подали пропозицію, яка передбачає надання перевізникам можливості оформити кредити під державні гарантії, платити не вище 5%. Усю різницю, вище 5%, держава візьме на себе. Найближчим часом сподіваємося на позитивне вирішення цього питання», - сказав міністр інфраструктури Володимир Козак.

За інформацією директора Департаменту автомобільного транспорту Дмитра Пєтухова, Мінінфраструктури запропонувало Міністерству економіки внести положення про компенсацію відсоткової ставки у разі закупівлі автобусів середньої і великої місткості вітчизняного виробництва до Державної програми активізації розвитку економіки.

Крім того Д.Пєтухов повідомив, що компенсація виплачуватиметься і за вже придбані автобуси вітчизняного виробництва.