«Київстар» закінчив 2012 рік з прибутком 4,09 млрд грн

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшив чистий прибуток на 0,6% - до 4,09 млрд грн з 4,07 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів оператора в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 3,5% - до 14,87 млрд грн з 14,373 млрд грн.

Довідка УНІАН. Компанія "Київстар" працює на ринку з 1994 року і входить до складу VimpelCom Ltd. У 2012 році було завершено процес об'єднання компаній "Київстар" і "Вeeline-Україна" під одним брендом "Київстар".

Загальна база абонентів «Київстар» в Україні збільшилася за підсумками минулого року на 5% - до 25,96 млн з 24,77 млн абонентів в 2011 році.

За підсумками 2012 року компанія збільшила сумарну виручку на 2,1% - до 13,392 млрд грн з 13,078 млрд грн у 2011 році.