Реконструкція Дарницького вокзалу цьогоріч завершена не буде

Реконструкцію Дарницького залізничного вокзалу (станція «Дарниця») у 2013 році завершено не буде.

Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook.

«Зараз у нас багато інших першочергових об'єктів, і цього року ми не плануємо виділення коштів на будівництво цього вокзалу. А в майбутньому подивимося. Я супротивник недобудів, "заморожених" об'єктів, яких у нас, на жаль, чимало, тому що "заморожені" об'єкти - це "заморожені" гроші і, навіть більше, це збільшення витрат бюджету на завершення будівництва», — відзначив М.Азаров.

За словами прем'єр-міністра, у 2013 році «ми хочемо завершити Дарницький міст, вдосконалити дорожню структуру, пов'язану з Дарницьким мостом, і виконати низку інших робіт».

М.Азаров також відзначив, що Дарницький вокзал свого часу замислювався як вокзал-дублер Центрального залізничного вокзалу в Києві.

«Його (Дарницького вокзалу — УНІАН) будівництво замислювалося для того, щоб розвантажити Центральний вокзал. І саме тому він був запроектований таким великим. З того часу, на жаль, ми цю ідеологію не реалізували. За ці три роки з'являлося багато планів пошуку інвестора і за рахунок коштів інвестора завершення будівництва цього вокзалу. Але поки що, на жаль, не вдалося реалізувати жодного інвестиційного проекту», - сказав він.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького вокзального комплексу почато в 2004 році на підставі розпорядження Кабміну від 31 березня 2004 р. №192-р «Про будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції «Дарниця» в Києві». Розпорядженням Кабміну від 19 вересня 2007 р. №758-р затверджене ТЕО будівництва. Роботи щодо пасажирського вокзалу, за допомогою якого планувалося розвантажити вокзал станції «Київ-Пасажирський», наприкінці 2009 року були припинені в очікуванні інвестора.

У жовтні 2011 р. Міністерство інфраструктури України продовжило конкурс із залучення інвесторів для завершення будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції «Дарниця» в Києві.

Передбачається, що одночасна місткість вокзального комплексу становитиме в далекому сполученні 2700 пасажирів, у приміському - 1600 пасажирів.