У Тернопільській області кілометрові затори через снігопади

На Тернопільщині через снігопади немає сполучення із 26 населеними пунктами, на трасах виникають кілометрові затори.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, зокрема на об’їзній дорозі міста Кременець в автомобільний затор потрапили близько 70 вантажних автомобілів. На місці події зараз працює спеціальна важка рятувальна техніка.

Поблизу села Вільшанка Зборівського району силами рятувальників ліквідовано 4-кілометровий автомобільний затор із вантажівок, що утворився внаслідок розвертання одного з автомобілів на автодорозі.

За даними центру пропаганди, в обідню пору в області уже не було сполучення із 26-ма населеними пунктами. Водночас рятувальники зауважують, що через сильний снігопад щогодинно кількість таких населених пунктів, дороги до яких заблоковані, збільшується.

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