ДАІ обмежила в'їзд до Києва вантажівок

Столична Державтоінспекція повідомляє, що на час ускладнення погодних умов введено тимчасове обмеження на в’їзд вантажного транспорту до столиці.

Як повідомили УНІАН в УДАІ м Києва, відповідне рішення було прийнято на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

У Державтоінспекції зазначили, що рух великогабаритного транспорту в погодних умовах, що склалися, значно ускладнює роботу дорожніх служб і створює ряд проблем для самих керманичів вантажівок. Ці обмеження дадуть змогу уникнути проблем під час прибирання міських вулиць та уникнути заторів. До поліпшення дорожньої обстановки водіям вантажного транспорту рекомендовано відмовитись та не планувати поїздок до столиці.

Зважаючи на складні погодні умови та стан автомобільних доріг, Державтоінспекція міста Києва рекомендує водіям бути уважними на дорозі, дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, правил маневрування, за умови руху в умовах недостатньої видимості включати ближнє світло фар.