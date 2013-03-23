У Києві через снігопад оголошено надзвичайну ситуацію

У Києві в зв’язку з ускладненням погодних умов (інтенсивний снігопад, хуртовина, замети) оголошено надзвичайну ситуацію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як йдеться в повідомленні, упродовж доби в Києві випало 50 мм опадів (при місячній нормі 47 мм), що становить півметра снігового покриву.

Вранці у Київській міській державній адміністрації відбулося засідання штабу на чолі з першим заступником голови КМДА Олександром Мазурчаком, під час якого було прийнято ряд першочергових рішень щодо забезпечення життєдіяльності столиці та функціонування міського господарства.

Зокрема, О.Мазурчак доручив усім комунальним службам мобілізуватися та у цілодобовому режимі забезпечити очищення від снігу підходів до метрополітену, сходів підземних переходів, під’їздів до лікарень, а також підходів до магазинів. До прибирання снігу у місті будуть додатково задіяні 550 військовослужбовців.

«Наразі у Києві задіяна вся наявна техніка «Київавтодору» та районів, також залучено 15 одиниць БТРів, які надало нам Міністерство оборони для того, аби можна було прибрати фури з вулиць. Ми робимо все можливе, аби стабілізувати ситуацію», – наголосив О.Мазурчак.