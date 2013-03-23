Київське метро через негоду зменшить інтервал руху поїздів

Київський метрополітен у зв’язку зі складною погодною ситуацією, спричиненою сильним снігопадом, який паралізував рух наземного громадського транспорту, зменшить інтервал руху поїздів, щоб забезпечити належні умови для перевезення пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

«Наразі, коли система наземного транспорту паралізована через сильний снігопад і в столиці оголошена надзвичайна ситуація, метрополітен залишається надійним способом пересування містом. Аби створити належні умови для перевезення пасажирів підземкою, було прийнято рішення збільшити кількість рухомого складу на лініях метрополітену та зменшити інтервал руху поїздів», – сказав О.Мазурчак.

Він наголосив, що наразі головним завданням усіх служб міста є очищення підходів до станцій метро.