В міліції Києва створено оперативний штаб з боротьби проти снігової стихії

У Головному управлінні МВС Києва для координації дій з подолання наслідків снігової стихії в столиці створено оперативний штаб, який працює у цілодобовому режимі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, головне завдання роботи штабу - своєчасне реагування на надзвичайні ситуації та попередження їх загострення. Також налагоджено постійний обмін наявною інформацією з комунальними та аварійними службами.

Як зазначили в міліцейському главку, дільничними інспекторами київської міліції вже проводяться профілактичні бесіди з населенням щодо запобігання випадків обмороження, правил поведінки під час негоди та своєчасної допомоги особам, які її потребують. Також ведеться робота щодо своєчасного інформування комунальних та аварійно-рятувальних служб про ділянки території міста, що зазнали найбільшого впливу снігової стихії та становлять небезпеку для киян та гостей столиці.

Водночас підрозділи столичної ДАІ спільно з рятувальниками МНС та працівниками дорожніх служб продовжать роботу і в ніч з 23 на 24 березня. Для забезпечення безперешкодного проїзду снігоприбиральної техніки, оперативного очищення від снігу магістральних вулиць, від стану проїзду яких залежить робота громадського транспорту, забезпечення життєдіяльності всього міста, Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспортні засоби у нічний час на проїжджій частині.

У міліції ще раз нагадали, що на час ускладнення погодних умов введено тимчасове обмеження на в’їзд вантажного транспорту до столиці: відповідне рішення було прийнято 22 березня на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

"Рух великогабаритного транспорту в погодних умовах, що склалися, значно ускладнює роботу дорожніх служб і створює ряд проблем для самих керманичів вантажівок. Ці обмеження дозволять уникнути проблем під час прибирання міських вулиць та уникнути заторів. До поліпшення дорожньої обстановки водіям вантажного транспорту рекомендовано відмовитись та не планувати поїздок до столиці", - зазначили в столичній міліції.