ДАІ у зв’язку зі снігопадами обмежила рух автотранспорту у семи регіонах

У зв'язку зі складними погодними умовами на окремих ділянках автодоріг держави введено обмеження в русі транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху та організації роботи снігоприбиральної техніки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

У прес-службі зазначили, що рух транспортних засобів обмежено на наступних автошляхах: в Києві для транзитного вантажного транспорту; у Київській області на автодорозі Н-01 Київ – Знам’янка, 52 км - для вантажного транспорту.

Крім того, на ділянках автомобільних дорогах: Київ – Чоп 22, 31, 41, 52 км; Київ – Чернігів 25 км; Київ – Суми 28 км ускладнено рух вантажного транспорту. Працівники ДАІ здійснюють регулювально-розпорядчі дії. Працюють підрозділи МНС та важка техніка.

У Львівській області обмежено рух на:

- автодорозі Р-39 Броди – Тернопіль, - 21-30 км - для всіх видів транспорту;

- автодорозі О-140103 Ясенів - Золочів 7-й км для вантажного транспорту.

У Вінницькій області обмежено рух для вантажного та пасажирського транспорту на:

- автодорозі М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка 377 - 367 км;

- автодорозі М-21 Житомир – Могилів-Подільський 98 - 103 км;

- автодорозі Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне 135 - 151 км;

- автодорозі Р-31 Бердичів – Хмільник – Літин до автодороги М-12 58 – 60 км;

- автодорозі Р-32 Кремінець – Біла Церква – Ржищів, 200 – 205 км.

В Івано-Франківській області обмежено рух для вантажного транспорту на:

- автодорозі Р-24 Татарів – Коломия – Борщів - Кам'янець-Подільський 157 - 172 км;

- автодорозі Р-20 Снятин – Тязів, 0 -73 км.

У Хмельницькій області біля стаціонарного посту ДПС ДАІ № 4 (Війтівці), що знаходиться на км 214 автомобільної дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка, організовано відстій великогабаритних та великовагових транзитних транспортних засобів, не обладнаних пристроями проти ковзання.

У Тернопільській області діють обмеження на рух вантажного автотранспорту, що не обладнаний пристосуваннями протиковзання, за всіма автомобільними дорогами державного значення, які проходять по території області.

Через снігові замети на окремих ділянках автомобільної дороги Т-20-13 Почаїв – Зборів (5 – 22 км, 23 – 28 км, 44 – 50 км, 52.-56 км) припинено або закрито рух транспортних засобів.