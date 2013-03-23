Боротьба з наслідками снігопаду знаходиться під контролем уряду

Прем’єр-міністр України Микола Азаров взяв під особистий контроль ситуацію із ліквідацією наслідків снігопадів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Прем‘єр-міністр України Микола Азаров особисто тримає ситуацію на контролі, постійно слідкує за роботою оперативного штабу, діяльність якого координує віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул. Глава уряду доручив організувати роботу щодо безперебійного забезпечення населення медичним обслуговуванням, продуктами харчування, зокрема організувати підвезення хліба", - підкреслили в Кабміні.

У прес-службі також повідомили, що уряд організовує роботи з протидії стихії і закликає громадськість з розумінням поставитись до того, наскільки екстремальна ситуація склалася у зв‘язку з негодою, та максимально убезпечити себе та інших від наслідків таких природних випробувань.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, у Києві та Київській області протягом кількох годин випало понад місячну норму опадів, до того ж, через вітер на дорогах виникають снігові замети. Причому рясні снігопади продовжуються, і, за прогнозами синоптиків, триватимуть ще довго.

Абсолютно вся наявна снігоприбиральна техніка працює постійно. Водночас її роботі значно заважають автомобілі, припарковані обабіч доріг чи навіть покинуті водіями в негоду. Це значно ускладнює розчищення автошляхів, особливо в умовах інтенсивного снігопаду та заметілі. Тож було прийнято рішення обмежити в‘їзд транспорту до столиці. Водночас всіх водіїв закликають без нагальної потреби не виїжджати на дороги.

Складна погодна ситуація залишається у багатьох областях країни, де не припиняються опади як у вигляді снігу, так і дощу.

Для допомоги подорожнім, які втрапили в дорожню пастку через негоду, залучено підрозділи з надзвичайних ситуацій, військових та техніку, комунальні служби, підрозділи Державтоінспекції тощо. Тривають роботи щодо забезпечення життєдіяльності населених пунктів, ліквідовуються наслідки негоди. Влада робить все можливе в такій надскладній ситуації, запевняють у Кабміні.

Враховуючи складну погодну ситуацію, уряд закликає всіх виявити організованість, витримку, взаємодопомогу, людяність, по можливості долучитися до ліквідації наслідків негоди, допомагати один одному в складних ситуаціях.

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