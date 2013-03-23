Янукович вимагає надзвичайних заходів для боротьби з негодою

Президент України Віктор Янукович підписав Указ про проведення надзвичайних заходів, спрямованих на подолання наслідків стихійного лиха в областях України, що постраждали у зв’язку з безпрецедентними снігопадами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно з Указом, органам виконавчої влади всіх рівнів доручено забезпечити надання необхідної допомоги всім постраждалим від стихії, насамперед, людям, які перебувають у заторах на автошляхах. На допомогу Державній службі з надзвичайних ситуацій України у боротьбі зі стихією мають бути залучені підрозділи Збройних сил України та всіх інших військових формувань.

Президент доручив скерувати всі необхідні державні ресурси на подолання наслідків стихії та нормалізації руху на транспортних магістралях та дорогах у населених пунктах, забезпечення нормальної життєдіяльності постраждалих регіонів.

Як повідомлялося, за минулу добу в деяких регіонах України випала місячна норма снігу. У зв’язку з цим були практично паралізовані основні транспортні магістралі країни, і на дорогах утворилися величезні затори.