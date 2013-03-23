«Укрзалізниця» запевняє, що рух потягів під час негоди забезпечено

На Вінниччині на окремих перегонах між станціями висота снігу сягає півтора метри, але рух потягів забезпечено, так само як і по всій території України.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі “Укрзалізниці”.

"Упродовж доби під час сніжної негоди зафіксовано рекорд снігового покрову – до 1,5 м на станціях та перегонах Жмеринсько-Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці. Однак завдяки злагодженій роботі залізничників рух поїздів забезпечено", - йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» також наголосили, що за даними Південно-Західної залізниці, в умовах негоди затримки на відправлення поїздів з Києва немає. Залізниця працює у штатному режимі.

"Є затримки по прибуттю поїздів, що пов’язано з негодою та обмеженням швидкості руху", - зауважили у прес-службі, додавши, що цілодобово до заходів із снігоборотьби залучено усі наявні снігоочисні та снігоприбиральні машини, вивезено тисячі кубічних метрів снігових мас.