У РФ рух автотранспорту від кордону України в бік Ростова і Таганрога відновлено

У Росії рух автотранспорту від кордону України у бік Ростова і Таганрога повністю відновлено.

Про це УНІАН повідомили у федеральній казенній установі «Сєвкавуправтодор».

«25 березня о 7.40 мск обмеження було знято», - йдеться в повідомленні.

Напередодні через завірюху і сильній бічний вітер складна ситуація склалася на трасі М-23 «Ростов – Таганрог - кордон з Україною». Через сильну завірюху на дорозі видимість знизилася до 40-50 м. На М-23 працювала спецтехніка, що посипала дороги сумішшю проти ожеледиці. Рух на М-23 був обмежений: дорогу закривали для руху великовагових машин і автобусів.

На автодорогах М-19 «Новошахтинськ – Майський –кордон з Україною» і М-21 «Волгоград – Каменськ – Шахтинський – кордон з Україною» чергує спецтехніка і рух не обмежувався.

Водіїв просять бути обережнішими на дорогах, суворо дотримуватись швидкісного режиму і без необхідності утриматися від поїздок.