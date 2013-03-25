Авіакомпанія МАУ до ранку 25 березня практично відновила польоти

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), задіявши всі ресурси для забезпечення доставки пасажирів до місця призначення, до ранку понеділка, 25 березня практично відновила польоти і рейси, скасовані напередодні через складні метеорологічні умови.

Про це УНІАН повідомила прес-служба авіакомпанії.

"Авіакомпанія МАУ докладає і докладатиме усіх зусиль для якнайшвидшої доставки пасажирів до місця призначення. Усі трансферні пасажири, які опинилися в транзитній зоні аеропорту «Бориспіль», забезпечені розміщенням в готелях Києва та аеропорту і забезпечуються повноцінним харчуванням до часу їх фактичного вильоту", - сказано в повідомленні.

Авіакомпанія МАУ просить пасажирів з розумінням поставитися до тих об'єктивних труднощів, з якими довелося зіткнутися як населенню України, яке постраждало від ударів стихії, так і пасажирам, що вилітають до Києва чи подорожують через Київ і знаходяться в інших аеропортах маршрутної мережі МАУ.

Як йдеться в повідомленні компанії, на ранок 25 березня зберігаються поодинокі затримки вильоту рейсів з аеропорту «Бориспіль», пов'язані зі збоєм графіка обороту повітряних суден у суботу, 23 березня, і неділю, 24 березня. Актуальна інформація відображається на електронному табло на головній сторінці веб-сайту аеропорту «Бориспіль».

"Пасажири з квитками авіакомпанії МАУ на рейси, що скасовано, можуть скористатися перельотом в іншу дату після відновлення рейсів за розкладом за наявності місць на рейсі. З питань зміни дати вильоту пасажири можуть звертатися у каси авіакомпанії МАУ в терміналі "F" аеропорту «Бориспіль», каси в Києві за адресою Харківське шосе, 201-203 (телефон: 581-51-61), вул. Лисенка, 4 (телефон: 230-86-93) та в колл-центр авіакомпанії МАУ за телефоном у Києві 581-50 -50, для абонентів мобільного зв'язку: 566", - ще раз нагадала прес-служба МАУ.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ складається з 21 літака Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси в столиці і до ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.