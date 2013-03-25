Відправлення потягів зі станції Київ-Пасажирський здійснюється за графіком

Станом на 25 березня усі пасажирські потяги зі станції Київ-Пасажирський відправляються без затримок, вокзал працює в штатному режимі.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), залізничники ввели в графік переважну більшість потягів, які затримувалися через складні погодні умови на вихідних.

Водночас тривають заходи щодо введення в графік прибуття 12 потягів, які через негоду затримувалися в пунктах обороту.

Зокрема, станом на 10.00 25 березня затримується прибуття потяга № 100 Ужгород - Київ (орієнтовний час затримки – 3 години 30 хвилин), № 8 Чоп-Київ (орієнтовний час затримки – 4 години), № 81 Ужгород - Київ (близько 3 годин).

Із затримками очікуються транзитні потяги, зокрема прибуття до Києва потяга № 60 Софія - Москва затримується на 1 годину.