Для боротьби зі снігом за добу задіяно 8 тис. залізничників

Залізниці для забезпечення руху потягів у складних метеоумовах розгорнули цілодобові штаби з боротьби зі снігом, задіявши за минулу добу 8 тисяч залізничників.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), найбільша товщина сніжного покриву спостерігалася на станціях Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), зокрема, в Києві, Козятині, Хуторі-Михайлівському, Шепетівці та інших, а також на території Львівської залізниці (ЛЗ), зокрема, на станціях Сянки, Львів, Тернопіль.

Для прибирання від снігових заметів вокзалів, станцій і колій залізничники задіяли 24 снігоочисники і 43 одиниці снігозбиральної техніки.

«Укрзалізниця» нагадує, що пасажири, які придбали квитки на дату відправлення 23 березня, але через складні погодні умови не змогли цього дня скористатися потягами, можуть і сьогодні повернути свої проїзні документи в шести касах для повернення проїзних документів Центрального і Південного столичних залізничних вокзалів без позначки чергового по вокзалу.

Їм повертається повна вартість квитків.

Дізнатися оперативну інформацію про рух потягів можна в довідковій залізниць України: (044) 503-70-05 або по станції Київ-Пас. у чергового Центрального вокзалу: (044) 465-20-34.