На трасі М-3 «Москва-Київ» тимчасово перекрито виїзд з Росії до України

Через несприятливі погодні умови тимчасово припинено виїзд з Росії до України через міжнародний пункт пропуску Троєбортноє-Бачевськ на трасі М-3 «Москва-Київ».

Про це УНІАН повідомили у Федеральній митній службі.

«Через несприятливі погодні умови в Україні на багатосторонньому автомобільному пункті пропуску Троєбортноє Брянської митниці, розташованому на трасі М-3 «Москва-Київ», спостерігається скупчення вантажних транспортних засобів на виїзді з Росії у зв'язку з тимчасовим припиненням руху територією прикордонних районів України», - йдеться в повідомленні.

Для оптимізації роботи пункту пропуску Брянська митниця постійно контактує з представниками прикордонної служби і Росприкордонбуду. Було організовано прибирання і вивезення снігу з території пункту пропуску. Також проводиться очищення дорги між пунктами пропуску, буксирування транспортних засобів,що дає можливість пропуску транспортних засобів на в'їзд до Росії.

Зараз перед пунктом пропуску Троєбортноє на виїзд з Росії знаходиться більш як 300 вантажних транспортних засобів, у пункті пропуску – 20 і між пунктами пропуску Троєбортноє-Бачевськ – 30 вантажних хур.

Чергова зміна МАПП Троєбортноє працює в штатному режимі. З урахуванням ситуації, що склалася, керівництвом Брянської митниці вживаються всі необхідні заходи щодо збільшення пропускної спроможності пункту пропуску. За наявною інформацією, в найближчі години українська сторона планує відновити пропуск вантажного автотранспорту з боку Росії.

Федеральна митна служба звертає вашу увагу, що також обмежено виїзд з Росії через пункти пропуску Курської митниці.

Щоб не стояти в черзі на кордоні, ФМС Росії рекомендує тим, хто збирається в дорогу, ознайомитися із зведенням про завантаженість пунктів пропуску на російсько-українській ділянці кордону на сайті Центрального митного управління (ctu.customs.ru). МАПП Нові Юрковичі, МАПП Погар і ДАПП Ломаковка Брянської митниці, а також автомобільні пункти пропуску Білгородської та Воронезької митниць працюють у штатному режимі.