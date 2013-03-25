Ліквідація наслідків негоди та відновлення транспортного руху в Україні триває

Станом на ранок 25 березня транспортники України продовжують роботи з відновлення транспортного руху і ліквідації наслідків екстремально складних погодних умов, які спостерігалися кількома останніми днями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, для недопущення скупчення автотранспорту і організації роботи дорожньої техніки службами автодоріг у Сумській і Чернігівській областях спільно з органами ДАІ та комісіями з надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій ухвалено рішення про тимчасове обмеження руху пасажирського транспорту і вантажних автомобілів на дорогах загального користування.

Через снігопад, завірюхи і заноси виникли труднощі з проїздом до ряду населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Тернопільській, Київській областях. Роботи з розчищення цих під'їздів продовжуються.

Є затримки у відправленні і прибутті потягів, що пов'язано з негодою і обмеженням швидкості руху. До робіт із забезпечення стійкого функціонування об'єктів залізничного сполучення було залучено 7962 працівники залізниць і 67 одиниць снігоприбиральних комплексів (з них 43 снігоприбиральних потяги).

Усі 18 морських торгових портів працюють.

Станом на ранок 25 березня аеропорти працюють у штатному режимі.

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